{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован

Специалист получил травму во время тренирвки
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 31 мая. Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Состояние 59-летнего немецкого специалиста оценивается как хорошее, однако главный врач команды посоветовал Лёву поберечь себя в ближайшие недели. По этой причине в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня) сборной Германии будет руководить помощник Лёва Маркус Сорг.

"Я чувствую себя очень хорошо, но мне нужно немного поберечь себя в течение следующих четырех недель, я нахожусь в постоянном контакте с моей тренерской командой, мы будем поддерживать связь в предстоящих матчах", - сказал Лёв.

Сборная России проводит тренировку в составе из 28 футболистов
Форвард Николай Комличенко присоединится к команде 2 июня
Читать полностью