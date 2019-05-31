Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован

ТАСС, 31 мая. Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Состояние 59-летнего немецкого специалиста оценивается как хорошее, однако главный врач команды посоветовал Лёву поберечь себя в ближайшие недели. По этой причине в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня) сборной Германии будет руководить помощник Лёва Маркус Сорг.

"Я чувствую себя очень хорошо, но мне нужно немного поберечь себя в течение следующих четырех недель, я нахожусь в постоянном контакте с моей тренерской командой, мы будем поддерживать связь в предстоящих матчах", - сказал Лёв.