Генменеджер "Торонто" не исключил, что хоккеист Зайцев может остаться в команде

ТАСС, 31 мая. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Кайл Дубас считает, что защитник Никита Зайцев может остаться в команде. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

Контракт Зайцева рассчитан до 2024 года. Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что 27-летний игрок может быть обменян в другой клуб.

"У меня была встреча с Дэном [Мильштейном] (агент Зайцева - прим. ТАСС). В детали вдаваться не хочу, пусть это делают, если хотят, Дэн и Никита. Но мы постараемся обеспечить ему свежий старт. Это связано с личными причинами игрока", - сказал Дубас.

"Я не могу говорить точно, что его не будет в команде. Особенно учитывая то, как развивался год, как он играл в паре с [Джейком] Маззином, после чего его ценность стала более очевидна. Он играет в меньшинстве, бросает правым хватом, играет в топ-4 среди защитников и подписан на долгий срок", - добавил генменеджер "Торонто".

Зайцев выступает за "Торонто" с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской "Сибири" и московского ЦСКА. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 63 очка (12 голов + 51 результативная передача). В сезоне-2018/19 "Торонто" занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил "Бостону" в серии со счетом 3-4.

В составе сборной России Зайцев дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира - в 2016 и 2019 годах.