Двенадцать команд России и Южной Осетии сыграют на турнире Дзагоева в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 мая. /ТАСС/. Футбольный турнир полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева пройдет в третий раз в Северной Осетии с 1 по 3 июня. Об этом сообщила журналистам пресс-служба министерства физической культуры и спорта республики.

"В этом году за победу в турнире полузащитника ЦСКА и сборной России будут бороться 12 команд. Среди них - футболисты 2010 года рождения из Владикавказа, Беслана, Нальчика, Махачкалы, Цхинвала, Ставрополя, Пятигорска и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Игры турнира будут проходить на стадионе детской юношеской спортивной школы "Юность" во Владикавказе. Там занимался футболом Алан Дзагоев перед отъездом в академию им. Коноплева в Тольятти.

Чемпион и серебряный призер соревнований сыграют в финале чемпионата ДФЛ "Большие звезды светят малым".

В перерывах между матчами юные футболисты и болельщики смогут принять участие в конкурсах. Будет разыгран мяч с автографами футболистов ЦСКА.