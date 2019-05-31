Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2018/19

ТАСС, 31 мая. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

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РПЛ проводила в соцсети голосование по выбору лучшего футболиста месяца совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

За 21-летнего нападающего проголосовало 41,15% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял аргентинский форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба (27,22%), третье - нападающий "Зенита" Сердар Азмун (9,96%). Всего в голосовании приняли участие 108 654 человека.

Чалов становился лучшим игроком лиги в октябре и мае. За сезон он провел 30 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром национального первенства.