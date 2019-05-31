Евролига объявит место проведения "Финала четырех" 2020 года в конце июня

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига объявит место проведения "Финала четырех" сезона-2019/2020 в конце июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

На проведение "Финала четырех" претендовали Афины, но Евролига не получила необходимых гарантий, в том числе финансовых, от принимающей стороны.

"Евролига работает над этим (выбором города) и все, что мы можем заявить на данный момент, что город мы объявим до окончания баскетбольного сезона, в конце июня", - заявили ТАСС в пресс-службе.

В нынешнем сезоне "Финал четырех" проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.