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Футбол в России

Тренер ФК "Балтика" Калешин дисквалифицирован на восемь матчей

Специалист также оштрафован на 30 тыс. рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" Евгений Калешин по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление помощника главного судьи Антона Кобзева во встрече против "Тюмени" (1:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"На 57-й минуте матча Калешин был удален с поля за нецензурное оскорбление помощника арбитра Кобзева, - сказал Григорьянц. - После игры в подтрибунном помещении Калешин наступил Кобзеву на ногу и снова оскорбил его. В нашем заседании по "Скайпу" приняли участие Кобзев и Калешин, последний признал свою неправоту и принес извинения Кобзеву".

"В прошлом сезоне Калешин был дисквалифицирован за такое же нарушение. За оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча и оказание физического воздействия дисквалифицировать Калешина на 8 матчей ФНЛ и оштрафовать на 30 тыс. рублей", - заявил глава КДК РФС.

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