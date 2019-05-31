КДК РФС обратится к Дюкову из-за оскорбительного поведения спортивного директора "Ротора"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обратится к президенту организации Александру Дюкову с просьбой направить на рассмотрение комитетом по этике поведение спортивного директора "Ротора" Эдуарда Панасюка после матча 38-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Чертаново" (1:2). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Это было и в записи, и в протоколе матча, все судьи дали объяснения, Панасюк принял участие в заседании, - сказал Григорьянц. - После матча он без разрешения ворвался в судейскую [комнату] и начал оскорблять арбитров, угрожать им физической расправой. Во время происходящего Панасюк ударил по столу и сломал его, а также бросил радиоприемник в сторону судей. Он принял участие в заседании и признал свою ошибку".

По словам главы КДК РФС, проблемой в сложившейся ситуации является то, что спортивный директор не включен в заявочный лист для участия в соревнованиях - в связи с этим он не входит в юрисдикцию комитета.

"Мы вынесли "Ротору" штраф в 50 тыс. рублей за необеспечение безопасности, также клуб наказан проведением одного матча на нейтральном поле условно", - отметил он.

"До декабря 2019 года "Ротору" назначен испытательный срок, если до этого произойдет что-то подобное, то наказание будет более жестоким. Мы решили направить обращение в адрес [Александра] Дюкова (президента РФС - прим. ТАСС) для рассмотрения дела на заседании комитета по этике. Также "Ротор" оштрафован на 10 тыс. рублей за скандирование оскорбительных выражений и еще на 10 тыс. рублей за бросание посторонних предметов на поле", - резюмировал Григорьянц.