Футболист сборной России Чалов хочет порадовать болельщиков в матчах отбора ЧЕ-2020

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов выразил желание порадовать болельщиков национальной команды в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра. Об этом в пятницу футболист сообщил журналистам.

Сборная России 8 июня в Саранске сыграет против команды Сан-Марино, а тремя днями позднее в Нижнем Новгороде примет киприотов. В рамках подготовки национальной команды к играм отборочного раунда чемпионата Европы 3 июня российская команда проведет встречу против подмосковного клуба "Чертаново", выступающего в Олимп - Футбольной национальной лиге, на базе в Новогорске.

"Безусловно, хочется закрепиться в составе сборной, буду делать все, чтобы это получилось. Все в рабочем режиме, не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется забить и порадовать болельщиков. Нам сделали игру с "Чертаново", и я думаю, что это будет хорошая игра для подготовки, с каждым разом чувствую себя намного лучше и комфортнее в сборной", - сказал Чалов.

В турнирной таблице группы I первое место занимает сборная Бельгии, набравшая шесть очков в двух матчах, далее идут команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии, в активе которых по три очка, сборная Сан-Марино располагается шестой, не сумев набрать ни одного очка.