Черчесов: сборная России по футболу не может делить матчи на сложные и легкие

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года не может делить матчи на сложные и легкие. Об этом в пятницу заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Нам надо работать и тренироваться, поэтому мы не можем рассуждать такими категориями, что матчи будут легкими, - сказал Черчесов. - Первые две игры были с командами Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0), говорили, что они будут сложными. Для нас это не сложно и не легко, это фактически так решено, и нам к ним нужно было готовиться правильно, теперь нам нужно правильно готовиться к этим играм. Мы не можем делить [матчи] на трудные, сложные и еще что-то".

"Мы не можем оценивать состояние футболистов по какой-то шкале. Мы сделали маленький тест сегодня, когда будут цифры, мы сможем оценить его точно. Настроение я уже оценил, оно хорошее, а качество готовности оценим после того, как мне расшифруют [данные]", - отметил главный тренер.

Черчесов добавил, что у тренерского штаба достаточно информации о соперниках. "Мы готовимся к конкретной игре, и даже сегодняшняя тренировка уже была посвящена в какой-то степени тактическим вещам. Потихонечку накладываем в каждой тренировке какие-то элементы, которые нам нужны", - рассказал он.

После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино