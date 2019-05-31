Сборная России по футболу может провести матчи на аренах в Волгограде и Екатеринбурге

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу в обозримом будущем может сыграть на стадионах в Волгограде и Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции журналистам в пятницу сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Сборная России 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске сыграет против команды Сан-Марино, а тремя днями позднее на арене "Нижний Новгород" примет киприотов.

"Я был в Нижнем Новгороде, когда играла молодежная сборная, видел стадион, город, сотрудники команды летали и туда, и в Саранск. Стадионы, логистика, все проверили там, все в лучшем виде, поэтому решение, которое мы приняли, нас устраивает, думаю, что и зритель будет, и интерес будет. Мы из тех, кто обещает и женится, мы обещали провести матчи на всех стадионах ЧМ, но так, чтобы это не влияло негативно на нас - логистика и все остальное. Если все будет сопутствовать, то мы сыграем на всех стадионах, осталось два - Волгоград и Екатеринбург", - сказал Черчесов.

Стадион "Волгоград-Арена" был построен к чемпионату Мира 2018 года и введен в эксплуатацию 3 апреля 2018 года, его вместимость составляет 45 568 зрителей. На стадионе проходят домашние матчи волгоградского "Ротора", а 9 мая прошлого года на нем состоялся финальный матч Кубка России между "Тосно" из Ленинградской области и курским "Авангардом" (2:1). Стадион "Екатеринбург-Арена" также был реконструирован для проведения матчей мирового первенства, сам объект был построен в 1957 году. На стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. болельщиков.