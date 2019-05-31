Ласицкене стала послом легкоатлетического матча Европа - США

ТАСС, 31 мая. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала послом легкоатлетического матча между сборными Европы и США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

Помимо Ласицкене, послами также станут чемпион мира и Европы в беге на 200 метров Рамиль Гулиев из Турции и олимпийская чемпионка и чемпионка мира в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди (Греция). Отмечается, что все легкоатлеты были оповещены о получении статуса послов.

26-летняя Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

Легкоатлетический матч Европа - США состоится в Минске 9-10 сентября 2019 года. В соответствии с регламентом соревнований, в каждом виде программы будут представлены по четыре атлета от Европы и США. Мужчины и женщины будут соревноваться в беге на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м и 3000 м, в беге с барьерами на 100 м, 110 м и 400 м, беге с препятствиями на 3000 м, в эстафете 4x100м и смешанной эстафете, в прыжках в высоту и длину, прыжках с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, метаниях диска, молота и копья. Всего в Минске ожидается около 350 спортсменов, призовой фонд соревнований составит около $1 млн долларов.