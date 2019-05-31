Стал известен состав сборной России по женской борьбе на Европейские игры в Минске

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по женской борьбе определился с составом команды на вторые Европейские игры. Об этом ТАСС в пятницу сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной Магомед Алиомаров.

На Европейских играх в Минске выступят Анжела Ветошкина (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Мария Кузнецова (до 65 кг), Анастасия Братчикова (до 68 кг) и Наталья Воробьева (до 76 кг).

"Перед командой поставлена задача завоевать пять из пяти возможных медалей, какого достоинства - второй вопрос, всякое может быть. Но Европейские игры для нас - очень ответственный старт, это вопрос престижа страны, и сейчас в состав сборной вернулись практически все лидеры, залечившие травмы, - отметил специалист. - Практически в этом же составе, плюс несколько весов, команде совсем скоро предстоит выступление на лицензионном к Олимпийским играм чемпионате мира в Нур-Султане, и соревнования в Минске мы рассматриваем и как часть подготовки к самому важному старту сезона".

"Все лидеры сборной залечили травмы и вернулись в строй, команда находится в хорошем состоянии - девочки на спортивном подъеме, мы сегодня провели хорошие схватки. К сегодняшнему дню команда прошла несколько хороших сборов, поработали над функциональной подготовкой. Еще совсем недавно 4-5 человек были травмированы, а сейчас все вернулись в строй - Наталья Воробьева, Екатерина Букина, Инна Тражукова, Милана Дадашева, Любовь Овчарова. Все в строю, чему мы очень рады", - добавил Алиомаров.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, соревнования по спортивной борьбе - с 25 по 30 июня.