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Сборные по хоккею

Экспертный совет Минспорта РФ не будет оценивать выступление сборных России по хоккею

Национальная команда заняла на чемпионате мира в Словакии третье место

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минспорт РФ не будет проводить заседание экспертного совета по выступлению мужских сборных России по хоккею в сезоне-2018/19. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В прошедшем сезоне сборная России заняла третье место на чемпионате мира в Словакии. Молодежная национальная команда также завоевала бронзовые награды на чемпионате мира в США, юниорская сборная (среди игроков до 18 лет) стала второй на чемпионате мира в Швеции.

В 2019 году Минспорт РФ также не проводил заседания по итогам сезона в фигурном катании, сноуборде, лыжных гонках и санном спорте.

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