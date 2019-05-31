"Футбол для дружбы" вошел в Книгу рекордов Гиннесса

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" завоевала место в Книге рекордов Гиннесса. В пятницу в одном из спортивных комплексов Мадрида состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире, в которой приняли участие дети из 57 стран.
Тренировка прошла в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", объединяющей участников из 211 стран и регионов. Занятие провели глава футбольной академии "Барселоны" Микель Пуч и бывший тренер юношеской команды "Барселоны" Джозеф Гамбао. Они помогли юным футболистам повысить свое спортивное мастерство накануне финального матча чемпионата мира по "Футболу для дружбы", который пройдет 1 июня.
По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков получил от представителя Книги рекордов Гиннесса официальный сертификат об установлении рекорда и поздравил юных участников "Футбола для дружбы" с этой победой.
"Была проведена большая работа, в результате которой мы сегодня получили такой высокий результат, попав в Книгу рекордов Гиннесса, - сказал Зубков. - Этот рекорд состоялся благодаря таланту ребят, которые очень много тренируются и все вместе дружат. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде. Хочу еще раз всех поздравить с таким замечательным результатом".
Одним из ключевых ежегодных событий программы является чемпионат мира по "Футболу для дружбы". В соревнованиях традиционно участвуют смешанные международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на площади Пласа-Майор в центре Мадрида. Вечером того же дня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".
О программе
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ее участники - юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события "Футбола для дружбы" в рамках международного детского пресс-центра. Многолетний опыт проведения программы позволил сформулировать принцип "Футбола для дружбы" - объединять людей независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей.
Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более шести тысяч участников и приобрела свыше пяти миллионов сторонников.