"Футбол для дружбы" вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В Мадриде провели самую многонациональную тренировку в мире, в ней приняли участие юные футболисты из 57 стран

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" завоевала место в Книге рекордов Гиннесса. В пятницу в одном из спортивных комплексов Мадрида состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире, в которой приняли участие дети из 57 стран. Тренировка прошла в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", объединяющей участников из 211 стран и регионов. Занятие провели глава футбольной академии "Барселоны" Микель Пуч и бывший тренер юношеской команды "Барселоны" Джозеф Гамбао. Они помогли юным футболистам повысить свое спортивное мастерство накануне финального матча чемпионата мира по "Футболу для дружбы", который пройдет 1 июня.

Описание Церемония награждения © ТАСС

По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков получил от представителя Книги рекордов Гиннесса официальный сертификат об установлении рекорда и поздравил юных участников "Футбола для дружбы" с этой победой. "Была проведена большая работа, в результате которой мы сегодня получили такой высокий результат, попав в Книгу рекордов Гиннесса, - сказал Зубков. - Этот рекорд состоялся благодаря таланту ребят, которые очень много тренируются и все вместе дружат. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде. Хочу еще раз всех поздравить с таким замечательным результатом".

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