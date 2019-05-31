НХЛ и "Вашингтон" приняли объяснения Кузнецова по ситуации со скандальным видео

В начале недели в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на столе рядом рассыпан белый порошок. Хоккеист в своем заявлении, которое опубликовало издание "Спорт-Экспресс", сообщил, что видео снято в 2018 году в Лас-Вегасе (США) после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Российский хоккеист подчеркнул, что "никогда не употреблял наркотики" и "готов пройти медицинскую экспертизу", чтобы снять подозрения.

"Мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, опубликованное в социальных сетях, - говорится в сообщении клуба. - Хотя мы разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Евгений потрясающий игрок и активный член нашего коллектива, мы ожидаем, что он извлечет урок из этого инцидента и будет в дальнейшем соответствовать стандартам организации и своим собственным".

В своем заявлении, также опубликованном на сайте клуба, Кузнецов отметил, что, хотя он никогда в жизни не принимал наркотики, он хотел бы принести извинения болельщикам и партнерам по команде. Кроме того, с заявлением выступила НХЛ, которая также приняла объяснения хоккеиста и закрыла этот вопрос.

Кузнецов на прошедшем чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира. Также на его счету две золотые медали мировых первенств (2012, 2014) и две бронзовые (2016, 2017). Россиянин выступает в составе "Вашингтона" с сезона-2013/14, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету 27-летнего россиянина 70 игр и 57 очков (24+33). В 2018 году столичный клуб стал обладателем Кубка Стэнли.