Валерий Карпин продолжит работу на посту главного тренера "Ростова"

Действующее соглашение 50-летнего тренера с клубом рассчитано до лета 2020 года. В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял девятое место в чемпионате страны.

"Валерий Карпин - главный тренер "Ростова", он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ и, удивительно, всегда есть предложения из Испании, но он не хочет уходить, - сказал Арутюнянц. - Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с "Ростовом" добиться успехов. Я понимаю, что тренера оценивают по результату, у нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия, Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с "Ростовом", что он здесь счастлив и за деньгами не пойдет".

Президент клуба отметил, что недоволен результатами прошедшего сезона. "Это был сложный и неоднозначный сезон, в котором мы испытали радость побед и горечь поражений, - сказал он. - Довольны ли мы результатом? Нет, не довольны, у нас хорошая команда, и мы хотели большего, все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики, ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче".

Кроме того, Арутюнянц дал оценку финансовому положению ростовского клуба. "К сожалению, я не могу сказать, что все хорошо, - отметил он. - Смотря с чем сравнивать, если с тем, что было два года назад, то, конечно, дела гораздо лучше, почти все старые долги закрыты, но постоянно всплывают новые задолженности 2014-2017 годов. Мы их тоже закрываем, но в ущерб сегодняшней ситуации, образовываются разрывы бюджета, финансовый дефицит, сегодня мы в постоянном некритичном дефиците, есть и старые долги, и текущие, клуб был на грани банкротства, сегодня ситуация стабилизирована".