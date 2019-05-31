ВХЛ с сезона-2019/20 будет разделена на конференции и дивизионы

ТАСС, 31 мая. Разделение на конференции и дивизионы появится в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) начиная с сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Данное решение было принято на совещании клубов ВХЛ, которое прошло в пятницу в Сочи. Отмечается, что дивизионы и конференции будут формироваться с учетом логистики в целях оптимизации расходов клубов. Структура лиги и календарь нового сезона будут обнародованы в июле.

Также стало известно, что в ВХЛ в следующем сезоне выступят четыре новые команды - тверское "Динамо", нижегородское "Торпедо-Горький", "Номад" из Нур-Султана и "Хумо" из Ташкента.

Первый сезон ВХЛ прошел в 2010-2011 годах. С сезона-2012/13 в лиге не было разделения на конференции и дивизионы, существовала общая турнирная таблица для всех команд, а в плей-офф выходили лучшие 16 команд по итогам регулярного чемпионата.