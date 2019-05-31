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Колобков положительно оценил работу Ханты-Мансийска по развитию спорта в регионе

Министр спорта отметил, что Югра выполняет планы по числу людей, систематически занимающихся спортом
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 31 мая. Министр спорта России Павел Колобков дал положительную оценку результатам работы властей Ханты-Мансийского автономного округа по развитию физической культуры и спорта в регионе. Слова министра спорта приводит пресс-служба ведомства.

В пятницу Колобков прибыл в Ханты-Мансийск с двухдневным рабочим визитом. Министр посетил конноспортивный клуб "Мустанг", в котором верховой езде обучаются дети и взрослые, реализуются программы реабилитации инвалидов и проводятся соревнования по конному спорту, в том числе международного уровня, побывал в Югорской шахматной академии, где обучаются юные шахматисты от 6 до 18 лет, а также проводятся региональные, всероссийские и международные турниры по шахматам.

"По количеству систематически занимающихся спортом Югра выполняет все наши планы. Уровень спортивной инфраструктуры здесь очень высокий. Спортивную подготовку осуществляют 15 учреждений, в которых обучаются 55 тысяч спортсменов", - отметил Колобков.

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