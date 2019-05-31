Клопп: футболисты "Ливерпуля" стали опытнее по сравнению с прошлогодним финалом ЛЧ

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Игроки английского футбольного клуба "Ливерпуль" стали более опытными по сравнению с прошлогодним финалом Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции перед финалом турнира текущего сезона заявил главный тренер команды Юрген Клопп, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В прошлом году "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.

"Мы на год старше, такие игроки, как Трент [Александер-Арнольд], провели на 50 матчей больше, - сказал Клопп. - Ребята уже играли в финале, тогда у нас было не так много шансов. Мы сами себя удивили выходом в финал. Тогда мы играли не так стабильно, как сейчас".

"Если бы я считал, что преимущество на стороне "Тоттенхэма", то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд", - добавил немецкий специалист.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". В решающей встрече "Ливерпуль" встретится с другим английским клубом, "Тоттенхэмом".