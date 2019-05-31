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Коррупционный скандал в ФИФА

Суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА Вальке на 10-летнее отстранение

Функционер был отстранен от футбольной деятельности по делу о коррупции

ТАСС, 31 мая. Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке на отстранение от футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщает Associated Press.

В ходе рассмотрения дела швейцарским судом Вальке отметил, что считает свое наказание "чрезмерным", а также посетовал на отсутствие справедливости в его отношении в действиях Спортивного арбитражного суда (CAS). Однако Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию. ФИФА, чье заявление приводит агентство, выразила удовлетворение итогами разбирательств.

В сентябре 2015 года Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007-го, был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. По данным СМИ, Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.

9 января 2018 года Вальке был уволен со своего поста, спустя месяц решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля 2018 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет. Позднее Вальке обжаловал свое отстранение в CAS, однако суд отклонил его апелляцию.

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