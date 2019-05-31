"Чеховские Медведи" 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подмосковный клуб "Чеховские Медведи" в 18-й раз подряд стал победителем чемпионата России по гандболу.

В финальной серии до двух побед "Чеховские Медведи" одержали победу над московским "Спартаком" со счетом 2-1. В заключительном матче серии, который прошел в Москве, "Чеховские Медведи" обыграли своего соперника со счетом 27:23.

Клуб "Чеховские Медведи" был основан в 2001 году на базе московского ЦСКА. С сезона-2001/02 команда неизменно становится победителем национального первенства. В прошедшем сезоне "Чеховские Медведи" также выиграли Кубок России.

"Спартак" был создан в августе 2017 года, команда проводит второй сезон в чемпионате России. В предыдущем сезоне "Спартак" занял второе место, в финале уступив "Чеховским Медведям" со счетом 0-2.