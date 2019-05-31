Льорис: матч полуфинала ЛЧ с "Аяксом" стал одним из лучших для "Тоттенхэма"

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2018/19 против голландского "Аякса" стал для каждого из футболистов английского "Тоттенхэма" одним из лучших моментов за время пребывания в команде. Об этом на пресс-конференции перед финалом турнира заявил вратарь лондонской команды Уго Льорис, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Аяксом", прошедший в Лондоне, завершился победой гостей со счетом 1:0. В ответной встрече "Тоттенхэм" обыграл своего соперника со счетом 3:2, проигрывая после первого тайма 0:2 и забив победный гол в компенсированное ко второму тайму время.

"Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме, - сказал Льорис. - Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за все время в "Тоттенхэме". Конечно, хотим, чтобы и завтра после финального свистка было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы".

"Тоттенхэм" впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов. "Это грандиозная возможность не только для всех игроков, но и для клуба, и для болельщиков. Это показывает, как сильно "Тоттенхэм" вырос как клуб, это будет особенный и очень эмоциональный вечер для всех", - отметил полузащитник "Тоттенхэма" Гарри Уинкс.

Соперником "Тоттенхэма" в решающем матче турнира станет английский "Ливерпуль". Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".