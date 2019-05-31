Боец ММА Монсон провел встречу с уфимцами в региональном центре ГТО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон в Уфе провел встречу с участниками проекта "Юные судьи ГТО" и жителями города. Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Виктор Макин.

"Монсон приезжал в региональный центр тестирования, где встретился с юными судьями ГТО, поздравил их с участием в проекте, который прошел в "Артеке". Там ребята принимали нормативы у артековцев, в том числе проводили квест ГТО, - сообщил Макин. - Монсон также пообщался с жителями, посмотрел уличный тренажерный комплекс и выразил пожелание, чтобы такие комплексы появлялись не только в мегаполисах, но и в маленьких городах. Всего на встречу пришло около 200 человек".

Монсон в мае 2018 года получил российское гражданство. В сентябре спортсмен стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. В смешанных единоборствах 48-летний Монсон выступает с 1997 года, провел 87 боев - 60 побед, 26 поражений, 1 ничья. Он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М-1 и других организациях, проводил поединки с Федором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими бойцами.

Программа ГТО была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.