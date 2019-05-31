Грищук поднялся на шестое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 мая. Россиянин Александр Грищук поднялся с девятой на шестую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в пятницу.

На счету Грищука 2775 очков. Россиянин Ян Непомнящий занимает седьмое место (2775), Владислав Артемьев (2761) - 10-й. Владимир Крамник (2753), в январе завершивший карьеру, занимает 15-е место. Сергей Карякин опустился на 17-ю строчку (2748).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2875), на втором месте идет американец Фабиано Каруана (2819), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2805).

Непомнящий 29 мая стал победителем московского этапа Гран-при FIDE. В финале он обыграл Грищука в тай-брейке.