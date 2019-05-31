Тренер "Чеховских Медведей" назвал победу в чемпионате России сложнейшей в карьере

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер "Чеховских Медведей" Владимир Максимов считает, что в прошедшем сезоне завоевать победу в чемпионате России по гандболу для его команды было как никогда сложно. Об этом 73-летний специалист рассказал ТАСС.

В пятницу "Чеховские Медведи" 18-й раз подряд стали победителями чемпионата России. В финальной серии до двух побед команда одержала победу над московским "Спартаком".

"Это самая сложная победа из 18. Мы начали с поражения дома, затем два матча на чужой площадке, но вырвали итоговую победу, - сказал Максимов. - Из всех выигранных чемпионатов этот оказался самым тяжелым. Надеюсь, в следующем году стать чемпионами будет легче, чем в этом".

Клуб "Чеховские Медведи" был основан в 2001 году на базе московского ЦСКА. С сезона-2001/02 команда неизменно становится победителем национального первенства. В прошедшем сезоне "Чеховские Медведи" также выиграли Кубок России.

"Спартак" был создан в августе 2017 года, команда проводит второй сезон в чемпионате России. В предыдущем сезоне "Спартак" занял второе место, в финале уступив "Чеховским Медведям" со счетом 0-2.