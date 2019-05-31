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Футбол в России

"Динамо" подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

До этого полузащитник играл в польской "Легии"

ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб "Динамо" заключил контракт с польским полузащитником Себастьяном Шиманьским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 5 лет. Отмечается, что сейчас он находится в расположении сборной Польши и присоединится к команде в ближайшее время.

В "Динамо" Шиманьский перешел из варшавской "Легии", с которой в прошедшем сезоне стал серебряным призером чемпионата Польши, проведя за команду 42 матча в различных турнирах и отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

 

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