"Динамо" подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб "Динамо" заключил контракт с польским полузащитником Себастьяном Шиманьским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 5 лет. Отмечается, что сейчас он находится в расположении сборной Польши и присоединится к команде в ближайшее время.

В "Динамо" Шиманьский перешел из варшавской "Легии", с которой в прошедшем сезоне стал серебряным призером чемпионата Польши, проведя за команду 42 матча в различных турнирах и отметившись двумя голами и семью результативными передачами.