Сеткин: бронза ЧЕ по гребному слалому стала приятной неожиданностью для сборной России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Третье место на чемпионате Европы по гребному слалому в командных соревнованиях среди каноэ-одиночек стало сюрпризом для сборной России. Об этом ТАСС заявил член команды Кирилл Сеткин.

В пятницу сборная России в составе Сеткина, Павла Котова и Дмитрия Храмцова завоевала бронзу (104,61 секунды). Победителями стали представители Словении (102,25), второй результат показали французы (102,41).

"Эта медаль стала для меня первой на международном уровне в данной возрастной категории. На самом деле настрой был не совсем боевой, хотел больше собраться со своими мыслями, уйти в себя и не строить завышенных планов. В итоге это помогло сохранить голову холодной и проехать так, как мы проехали. Для остальных ребят эта медаль также стала приятным сюрпризом, все хорошо подготовили себя к этой гонке, сделали все, что от них зависит", - сказал Сеткин.

"Хотелось бы еще показать себя на этапах Кубка мира, а также здесь, на чемпионате Европы. К тому же на чемпионате мира будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду, так что еще есть к чему стремиться", - добавил 26-летний спортсмен.

Чемпионат Европы проходит во Франции и завершится 2 июня.