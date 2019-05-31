Санталов: "Чеховские Медведи" заслуженно одержали победу в чемпионате России по гандболу

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гандболисты "Чеховских Медведей" смогли переломить ход финальной серии против московского "Спартака" и заслуженно стали чемпионами России. Об этом ТАСС заявил игрок чеховского клуба Дмитрий Санталов.

В пятницу "Чеховские Медведи" 18-й раз подряд стали победителями чемпионата России. В финальной серии до двух побед команда одержала победу над московским "Спартаком" (2-1). В заключительном матче серии, который прошел в Москве, "Чеховские Медведи" обыграли своего соперника со счетом 27:23.

"Мы очень рады, спасибо команде - все молодцы! После первой половины матча мы проигрывали, но нашли в себе силы переломить ход встречи - помог наш вратарь. Плюс в нужный момент смогли выстоять в защите и реализовали все свои моменты в атаке, - сказал Санталов. - Мы абсолютно заслуженно стали чемпионами".

Клуб "Чеховские Медведи" был основан в 2001 году на базе московского ЦСКА. С сезона-2001/02 команда неизменно становится победителем национального первенства. В прошедшем сезоне "Чеховские Медведи" также выиграли Кубок России.