Около 500 человек приняли участие в работе площадки ГТО в Курганской области

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 500 участников приняли участие в работе площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), которая была организована в Кургане. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель регионального оператора ГТО Эдуард Алексеев.

Площадка ГТО была организована в рамках выставки-форума "Дети Зауралья - заботимся вместе".

"Во время проведения выставки был организован показ социальных видеороликов, посвященных ГТО. Часть из них было посвящена тому, как зарегистрироваться на сайте, какие шаги необходимо сделать для выполнения нормативов, еще один ролик рассказывал о том, как нормативы выполняли ведущие спортсмены Курганской области, - сообщил Алексеев. - Также была организована раздача печатных материалов о комплексе, работала площадка ГТО, на которой родители с детьми могли попробовать выполнить нормативы по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, пройти тест на гибкость. Прошла викторина про комплекс ГТО, победители были награждены призами".

"Участие в работе площадки приняли порядка 500 человек. Из них 150 человек попробовали свои силы в выполнении нормативов ГТО", - добавил Алексеев.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.