Самая сложная победа "Медведей". Чеховские гандболисты 18-й раз выиграли чемпионат России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Гандбольный клуб "Чеховские Медведи" 18-й раз подряд стал победителем чемпионата России.
В финальной серии подмосковный клуб одержал волевую победу. Проиграв первый матч, "Чеховские Медведи" смогли выиграть вторую игру в овертайме - 32:31. В решающем третьем матче, который прошел в Москве, команда Владимира Максимова уступала после первой половины встречи - 10:13, но смогла вырвать победу - 27:23.
Бронзовые медали чемпионата России завоевала "Нева". Гандболисты из Санкт-Петербурга уверенно выиграли серию против ставропольской команды "Динамо-Виктор", победив в обоих матчах. В первой игре "Нева" была сильнее - 26:23, во второй - 33:24.
"Чеховские Медведи" были основаны в 2001 году на базе московского ЦСКА. Начиная с сезона-2001/02 подмосковные гандболисты неизменно становятся победителями национального чемпионата. В прошедшем сезоне "Чеховские Медведи" также выиграли Кубок России.
Московский "Спартак" был создан в августе 2017 года, для команды это лишь второй сезон в чемпионате России. В предыдущем московские гандболисты также заняли второе место, в финале проиграв в серии со счетом 0-2.
Самая тяжелая победа Максимова
На этот раз до последнего момента казалось, что "Спартак" сумеет прервать гегемонию чеховского клуба. Но в решающий момент сказался тренерский опыт Максимова. И игроки подмосковной команды, и глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев назвали тренера "Чеховских Медведей" главным творцом 18-й победы клуба.
"Играли две равные команды, но это была тренерская победа. Максимов привел команду к потрясающей, запоминающейся победе", - заявил Шишкарев.
По его словам, финальный матч стал украшением чемпионата России. "По моему независимому мнению, финал получился обалденным, и наш чемпионат показал свой высокий уровень, зрелищность", - добавил он.
Сам Максимов после церемонии награждения выглядел уставшим. В разговоре с корреспондентом ТАСС 73-летний специалист признался, что нынешняя победа в чемпионате России - самая сложная из всех. "Это самая сложная победа из 18, мы начали с поражения дома, затем два матча на чужой площадке, но вырвали итоговую победу, - сказал Максимов. - Из всех выигранных чемпионатов этот оказался самым тяжелым, надеюсь, в следующем году стать чемпионами будет легче, чем в этом".
Игрок чеховского клуба Дмитрий Санталов, помимо теплых слов в адрес тренера, подчеркнул, что его команда заслуженно завоевала золотые медали чемпионата.
"Мы очень рады, спасибо команде, все молодцы. После первой половины матча мы проигрывали, но нашли в себе силы переломить ход встречи - помог наш вратарь. Плюс в нужный момент смогли выстоять в защите и реализовали все свои моменты в атаке, - сказал Санталов. - Мы абсолютно заслуженно стали чемпионами".