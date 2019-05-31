Самая сложная победа "Медведей". Чеховские гандболисты 18-й раз выиграли чемпионат России

В финальной серии подмосковный клуб одержал волевую победу. Проиграв первый матч, "Чеховские Медведи" смогли выиграть вторую игру в овертайме - 32:31. В решающем третьем матче, который прошел в Москве, команда Владимира Максимова уступала после первой половины встречи - 10:13, но смогла вырвать победу - 27:23.

Бронзовые медали чемпионата России завоевала "Нева". Гандболисты из Санкт-Петербурга уверенно выиграли серию против ставропольской команды "Динамо-Виктор", победив в обоих матчах. В первой игре "Нева" была сильнее - 26:23, во второй - 33:24.

"Чеховские Медведи" были основаны в 2001 году на базе московского ЦСКА. Начиная с сезона-2001/02 подмосковные гандболисты неизменно становятся победителями национального чемпионата. В прошедшем сезоне "Чеховские Медведи" также выиграли Кубок России.

Московский "Спартак" был создан в августе 2017 года, для команды это лишь второй сезон в чемпионате России. В предыдущем московские гандболисты также заняли второе место, в финале проиграв в серии со счетом 0-2.

Самая тяжелая победа Максимова

На этот раз до последнего момента казалось, что "Спартак" сумеет прервать гегемонию чеховского клуба. Но в решающий момент сказался тренерский опыт Максимова. И игроки подмосковной команды, и глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев назвали тренера "Чеховских Медведей" главным творцом 18-й победы клуба.