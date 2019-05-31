Саммельвуо: волейболисты сборной России играли с французами на ручном тормозе

ТАСС, 1 июня. Сборная России по волейболу в стартовом матче Лиги наций против французов (1-3) совершала много неоднозначных действий, играя как будто на ручном тормозе. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Туомас Саммельвуо, чьи слова приводит пресс-служба турнира.

"Я уверен, что чем больше мы будем играть, тем лучше у нас будет получаться. Сегодня мы провели матч на ручном тормозе, было много эмоций. У нас произошли проблемы с построением нашей игры, после второго сета действовали лучше соперника, но принимали много неоднозначных решений. Думаю, что мы могли сыграть качественней", - сказал финский специалист.

Саммельвуо возглавил национальную команду весной нынешнего года. Он также является главным тренером кемеровского "Кузбасса", который в сезоне-2018/19 впервые выиграл чемпионат России.

Сборная России является победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги наций. Следующий матч российские волейболисты проведут 1 июня против команды Японии.