"Эсперанс" стал победителем Лиги чемпионов CAF после отказа соперника от продолжения матча

ТАСС, 1 июня. Тунисский клуб "Эсперанс" выиграл Лигу чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) после того, как соперник по финалу - "Видад" (Марокко) - отказался продолжать матч. Встреча была прервана на 1,5 часа из-за несогласия марокканской команды с отмененным голом и завершилась на 59-й минуте.

К моменту остановки игры "Эсперанс" вел со счетом 1:0 - единственный мяч забил алжирский нападающий Юсеф Белайли (41-я минута). На 59-й минуте Валид Эль-Карти уравнял шансы команд на победу, но судья матча Бакари Гассама (Гамбия) отменил гол, зафиксировав офсайд. Футболисты и тренерский штаб "Видада" выразили несогласие с подобным решением и потребовали, чтобы была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). В этот момент на скамейку команды полетели посторонние предметы из сектора болельщиков "Эсперанса", а на трибунах появилась пиротехника.

Игроки команды гостей продолжали требовать просмотр видеоповтора, однако выяснилось, что VAR не работает. По словам представителей "Видада", об этом не было известно заранее, а судья изначально просто отказалась воспользоваться системой. Президент CAF Ахмад Ахмад попытался разрешить конфликт и уговорить марокканскую команду продолжить матч, но успехом его вмешательство не увенчалось. Через 1,5 часа после остановки встречи Гассама дал финальный свисток и присудил победу "Эсперансу".

Финал Лиги чемпионов CAF состоит из двух матчей. Первая встреча, проходившая в Марокко, завершилась вничью со счетом 1:1. Тунисский клуб выиграл трофей четвертый раз в своей истории (1994, 2011, 2018, 2019). В августе команда встретится в Суперкубке CAF с египетским "Замалеком", который стал победителем розыгрыша Кубка конфедерации.