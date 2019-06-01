СМИ: "Бешикташ" поборется с ЦСКА за приобретение футболиста Влашича

ТАСС, 1 июня. Футбольный клуб "Бешикташ" (Турция) и московский ЦСКА поборются за трансфер арендованного российской командой у "Эвертона" (Англия) хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщает портал Liverpool Echo.

Отмечается, что турецкий клуб намерен сначала взять Влашича в аренду. Однако сам футболист хочет окончательно покинуть "Эвертон".

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в беседе с ТАСС сообщил о высокой вероятности продления соглашения с хорватским полузащитником. "Продвижение в переговорах с Бекао (защитник был арендован у бразильского клуба "Баия" - прим. ТАСС) есть, но окончательной договоренности нет, - сказал Бабаев. - Надеюсь, сможем сохранить его. То же самое с Влашичем - высока вероятность, хоть пока и без подписи, что он останется и мы договоримся с "Эвертоном".

Хорват выступает за ЦСКА с лета 2018 года. В прошедшем сезоне Влашич провел 31 матч во всех турнирах. На его счету восемь голов и семь передач.