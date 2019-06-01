Владелец "Ливерпуля": клуб намерен выиграть чемпионат Англии по футболу в сезоне-2019/20

ТАСС, 1 июня. "Ливерпуль" ставит цель выиграть Английскую премьер-лигу в сезоне-2019/20. Такое мнение высказал владелец клуба Джон Генри, чьи слова в субботу приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Metro.

"Отсутствие победы в чемпионате Англии в этом году означает, что это будет еще большей целью на следующий сезон, - сказал Генри. - Победим в следующем году, мы уже сильны. Ежегодно показываем, что готовы инвестировать в нужных игроков и делать это правильно, чтобы клуб был устойчивым".

"Финал Лиги чемпионов и победа в национальном первенстве - разные вещи. Возвращение в финал было тем, о чем думали наши футболисты", - добавил Генри.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии "Ливерпуль" стал вторым, набрав 97 очков. Победили с отрывом в один балл футболисты "Манчестер Сити".

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". В решающей встрече "Ливерпуль" встретится с другим английским клубом, "Тоттенхэмом". Начало - 22:00 мск.