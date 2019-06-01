Бронзовый призер ОИ по греко-римской борьбе Семенов выступит на Европейских играх в Минске

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года по греко-римской борьбе в категории до 130 кг Сергей Семенов выступит на вторых Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

Также на Играх в Белоруссии от российской команды выступят Степан Марянян (весовая категория до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг), Александр Чехиркин (до 76 кг), Бекхан Оздоев (до 87 кг) и Александр Головин (до 97 кг).

"Это та команда, которая будет бороться только за первое место. Будем стараться завоевать максимальное количество золотых медалей. Предугадать сколько - всегда сложно, но эта команда способна на максимальный результат. Им действительно по силам показать достойный результат", - сказал Когуашвили.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.