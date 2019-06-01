МОК: форум юных олимпийцев является важным мероприятием

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Форум юных олимпийцев является важным мероприятием для развития молодых спортсменов. Об этом говорится в приветственном слове Международного олимпийского комитета (МОК).

Форум юных Олимпийцев был открыт в Москве в субботу. В церемонии открытия мероприятия приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, а также представители МОК и других ведущих спортивных организаций.

"Данное мероприятие является важным для развития молодых спортсменов. Мы благодарны Олимпийскому комитету России и Станиславу Позднякову. Нам важно и то, как идет наше взаимодействие в вопросе обучения олимпийским принципам и идеалам юных спортсменов в России", - отмечается в обращении.

Форум юных олимпийцев проходит в Москве в субботу.

Главными задачами мероприятия являются формирование высокой антидопинговой культуры и осознанного неприятия негативных явлений в спорте среди молодых атлетов.