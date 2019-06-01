Хоккеист Григорьев заключил контракт с московским "Динамо"

ТАСС, 1 июня. Бывший защитник столичного "Спартака" Михаил Григорьев подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Соглашение 28-летнего хоккеиста с клубом рассчитано на один год.

"Абсолютно спокойно отношусь к тому, что пришел из команды принципиального соперника, - сказал Григорьев. - Сейчас я буду по другую сторону баррикад делать все для бело-голубых, чтобы в этом дерби команда всегда побеждала. И не только в нем, но и во всех матчах, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Мой контракт рассчитан на один год, но я буду делать все зависящее от меня на льду и тренировках, чтобы вместе с клубом добиваться ярких побед и успехов".

В прошедшем сезоне защитник провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 очков (1 шайба + 7 результативных передач). В плей-офф он сыграл в трех встречах, не сумев отметиться результативными действиями.

Также Григорьев выступал за нижегородское "Торпедо", нур-султанский "Барыс" и уфимский "Салават Юлаев", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.