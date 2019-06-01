Столкновения между полицией и фанатами "Тоттенхэма" произошли в преддверии финала ЛЧ

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Столкновения между испанской полицией и болельщиками английского футбольного клуба "Тоттенхэм" произошли в Мадриде в преддверии финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Telegraph Том Морган на своей странице в Twitter. Финал Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало матча - 22:00 мск.

Brilliant atmos on a sweltering night in Madrid, but tense scenes between police and fans at Cafe and Tapas, just off the Puerta del Sol. Officers with batons swept in to confront and clear out Tottenham supporters, who accused officers of heavy-handed tactics.... — Tom Morgan (@Tom_Morgs) 31 мая 2019 г.

Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из баров неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль. Как сообщили Моргану в заведении, полиция отреагировала на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты "Тоттенхэма" вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков "Ливерпуля". Сотрудники заведения также отметили, что полиция действовала слишком сурово. "Прекрасная атмосфера ночью в Мадриде, но много напряженности по поводу стычки полицейских и фанатов в одном из кафе неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль, - написал журналист. - Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков "Тоттенхэма", которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка".

' '