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Столкновения между полицией и фанатами "Тоттенхэма" произошли в преддверии финала ЛЧ

Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из заведений Мадрида неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль
Фанаты "Тоттенхэма" в Мадриде AP Photo/Francisco Seco
Описание
Фанаты "Тоттенхэма" в Мадриде
© AP Photo/Francisco Seco

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Столкновения между испанской полицией и болельщиками английского футбольного клуба "Тоттенхэм" произошли в Мадриде в преддверии финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Telegraph Том Морган на своей странице в Twitter.

Финал Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало матча - 22:00 мск.

Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из баров неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль. Как сообщили Моргану в заведении, полиция отреагировала на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты "Тоттенхэма" вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков "Ливерпуля". Сотрудники заведения также отметили, что полиция действовала слишком сурово.

"Прекрасная атмосфера ночью в Мадриде, но много напряженности по поводу стычки полицейских и фанатов в одном из кафе неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль, - написал журналист. - Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков "Тоттенхэма", которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка".

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Один из болельщиков сообщил, что он был в кафе с восьмилетним сыном, для которого путешествие в Мадрид было первым в жизни. Другой фанат "Тоттенхэма" рассказал журналисту, что изначально все было хорошо: "Все было хорошо, нам было весело, но вдруг двое полицейских ворвались в кафе, стуча по столам своими дубинками".

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