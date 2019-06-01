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Сборная России в составе из 28 футболистов проводит тренировку в Новогорске

Нападающий Николай Комличенко присоединится к команде 2 июня

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. В субботней тренировке сборной России по футболу в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года участвуют 28 человек.

Ранее был объявлен список из 30 футболистов, вызванных в стан национальной команды для подготовки к предстоящим матчам. В среду стало известно, что защитник столичного "Локомотива" Владислав Игнатьев не присоединится к партнерам по сборной из-за травмы, а нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко прибудет в расположение команды 2 июня.

Сборная России 8 июня в Саранске сыграет против сборной Сан-Марино, а 11 июня примет киприотов в Нижнем Новгороде.

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