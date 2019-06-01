Аршавин считает, что победителем Лиги чемпионов станет "Ливерпуль"

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. "Ливерпуль" одержит победу над "Тоттенхэмом" в финале футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы и бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин.

Финальная встреча между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало матча - 22:00 мск.

"На мой взгляд, игра пройдет с преимуществом "Ливерпуля". "Ливерпуль" победит со счетом 2:1 или 3:1", - считает Аршавин.

"Тоттенхэм" вышел в финал Лиги чемпионов впервые в своей истории. До этого лучшим результатом команды был выход в полуфинал Кубка европейских чемпионов (название Лиги чемпионов до 1991 года - прим. ТАСС) в сезоне-1961/62. На счету "Ливерпуля" пять выигранных финалов Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, а также три поражения в решающих матчах. Последняя победа клуба в этом турнире датирована 2005 годом.