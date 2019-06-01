Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алипов выступит на Европейских играх в Минске

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2004 года по стендовой стрельбе Алексей Алипов выступит на Европейских играх в Минске. Состав национальной команды на предстоящие соревнования ТАСС сообщили в Стрелковом союзе России.

II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня. 43-летний Алипов является победителем первых в истории Европейских игр, которые четыре года назад прошли в Баку.

Также в состав сборной России по стендовой стрельбе вошли Александр Землин, Михаил Шарапов, Альбина Шакирова, Дарья Семьянова и Полина Князева.

В состав команды по пулевой стрельбе включены серебряные призеры Олимпиады 2016 года, чемпионы мира Виталина Бацарашкина и Сергей Каменский, а также бронзовые призеры Игр Владимир Масленников и Кирилл Григорьян.

Вместе с ними Россию в Минске будут представлять Артем Черноусов, Антон Аристархов, Светлана Медведева, Маргарита Ломова, Александр Алифиренко, Никита Суханов, Юлия Каримова, Анастасия Галашина, Юлия Зыкова и Полина Хорошева.