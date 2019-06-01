СМИ: "Зенит" и "Барселона" летом могут провести товарищеский футбольный матч в России

ТАСС, 1 июня. Российский футбольный клуб "Зенит" может провести товарищеский матч с испанской "Барселоной" в межсезонье. Об этом в субботу сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, "Барселона" ведет переговоры о товарищеском матче с петербургским клубом. Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с поездкой в Россию. В случае достижения договоренности встреча клубов должна состояться 1 августа. После этого "Барселона" примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера.

В прошедшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России, набрав 64 очка и оторвавшись от занявшего второе место московского Локомотива на восемь очков. "Барселона" также победила в национальном чемпионате, набрав 87 очков, отрыв от второго места ("Атлетико") - 11 очков.