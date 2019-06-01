{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: "Зенит" и "Барселона" летом могут провести товарищеский футбольный матч в России

Встреча может состояться 1 августа
Футболисты "Зенита" Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 1 июня. Российский футбольный клуб "Зенит" может провести товарищеский матч с испанской "Барселоной" в межсезонье. Об этом в субботу сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, "Барселона" ведет переговоры о товарищеском матче с петербургским клубом. Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с поездкой в Россию. В случае достижения договоренности встреча клубов должна состояться 1 августа. После этого "Барселона" примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера.

В прошедшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России, набрав 64 очка и оторвавшись от занявшего второе место московского Локомотива на восемь очков. "Барселона" также победила в национальном чемпионате, набрав 87 очков, отрыв от второго места ("Атлетико") - 11 очков.

"Антигуанский полоз" стал победителем чемпионата мира по "Футболу для дружбы"
В финальном матче турнира команда в серии пенальти победила футболистов "Тасманского дьявола"
Читать полностью