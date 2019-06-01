Сычев ждет минимальной победы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы, бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев ожидает победы "Ливерпуля" с разницей в один мяч в финале Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Такое мнение он высказал ТАСС.

Финальная встреча между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало матча - 22:00 мск.

"Я сегодня жду праздника, хочется увидеть яркий футбол. Победит сегодня "Ливерпуль", счет будет 1:0. Сюда ехал в поезде с фанатами "Ливерпуля", они все уверены в победе своего клуба. Лучшим игроком будет тот, кто забьет гол", - считает Сычев.

"Тоттенхэм" вышел в финал Лиги чемпионов впервые в своей истории. До этого лучшим результатом команды был выход в полуфинал Кубка европейских чемпионов (название Лиги чемпионов до 1991 года - прим. ТАСС) в сезоне-1961/62. На счету "Ливерпуля" пять выигранных финалов Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, а также три поражения в решающих матчах. Последняя победа клуба в этом турнире датирована 2005 годом.