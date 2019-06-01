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НБА

НБА оштрафовала "Клипперс" за высказывание Риверса в адрес баскетболиста "Торонто"

Док Риверс сравнил Кавая Леонарда с Майклом Джорданом

ТАСС, 1 мая. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала клуб "Лос-Анджелес Клипперс" на $50 тыс. за высказывание главного тренера клуба Дока Риверса в адрес форварда "Торонто" Кавая Леонарда. Об этом в среду сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Yahoo Sports Шамса Чарания.

По информации источника, наставник "Клипперс" сравнил 27-летнего Леонарда с Майклом Джорданом. НБА расценили сравнение как попытку завлечь Леонарда в "Клипперс". Форвард может стать свободным агентом после завершения сезона.

Леонард в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА в среднем набирает 30,7 очка, собирает 8,8 подбора, отдает 3,9 передачи.

"Клипперс" в четвертьфинальной серии плей-офф НБА уступили "Голден Стэйт" со счетом 2-4. "Торонто" в финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт" ведет в серии до четырех побед - 1-0.

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