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WADA высоко оценивает работу ОКР и РУСАДА по борьбе с допингом

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли отметил, что форум юных олимпийцев, который проходит в Москве, является важным мероприятием

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало высокую оценку работе Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросам борьбы с допингом. Об этом журналистам заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

В субботу в Москве открылся форум юных олимпийцев. Главными задачами мероприятия являются формирование высокой антидопинговой культуры и осознанного неприятия негативных явлений в спорте среди молодых атлетов.

"Мы считаем, что это очень важное мероприятие. Фокус на образовании молодых спортсменов - важнейший элемент борьбы с допингом, - сказал Ниггли. - Это позволяет нам дать антидопинговый посыл спортсменам, которым только предстоит выступать на мировых площадках. Мы высоко оцениваем усилия Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства в плане продвижения повестки по борьбе с допингом".

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