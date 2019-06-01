WADA высоко оценивает работу ОКР и РУСАДА по борьбе с допингом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало высокую оценку работе Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросам борьбы с допингом. Об этом журналистам заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

В субботу в Москве открылся форум юных олимпийцев. Главными задачами мероприятия являются формирование высокой антидопинговой культуры и осознанного неприятия негативных явлений в спорте среди молодых атлетов.

"Мы считаем, что это очень важное мероприятие. Фокус на образовании молодых спортсменов - важнейший элемент борьбы с допингом, - сказал Ниггли. - Это позволяет нам дать антидопинговый посыл спортсменам, которым только предстоит выступать на мировых площадках. Мы высоко оцениваем усилия Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства в плане продвижения повестки по борьбе с допингом".