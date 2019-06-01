"Антигуанский полоз" стал победителем чемпионата мира по "Футболу для дружбы"

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Команда "Антигуанский полоз" стала победителем чемпионата мира по "Футболу для дружбы", финал которого состоялся на центральной площади Мадрида в день решающего матча Лиги чемпионов между английскими клубами "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Чемпионат мира по "Футболу для дружбы" стартовал 31 мая, на этот турнир были заявлены 32 сборные. В состав каждой команды входили мальчики и девочки в возрасте 12 лет разных национальностей и физических возможностей. В рамках экологической инициативы "Футбола для дружбы" все сборные были названы в честь редких и исчезающих видов животных с разных континентов: "Дальневосточный аист", "Амстердамский альбатрос", "Снежный барс", "Шиншилла", "Красная панда", "Европейская норка", "Тасманский дьявол", "Индийский слон", "Фосса", "Филиппинский крокодил", "Яванский ящер", "Гигантский броненосец" и другие.

В решающем матче, который проходил на площади Плаза-Майор, встретились команды "Тасманский дьявол" и "Антигуанский полоз". Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболисты "Антигуанского полоза" - 5:4.

Перед началом финала с приветственной речью к его участникам обратился глава совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков. "Сегодня мы собрались в самом центре Мадрида на площади Плаза-Майор, чтобы сыграть решающую игру и определить команду победителя седьмого сезона. Ребята разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей, говорящих на разных языках, научились играть вместе в одной команде. Это и есть настоящий "Футбол для дружбы", - сказал один из руководителей крупнейшей российской госкорпорации.

"Я надеюсь, что эти дни, проведенные здесь вместе, запомнятся вам на долгие годы и станут отправной точкой для дальнейших успехов в жизни. Желаю вам, ребята, успеха и честной игры", - сказал Зубков.

О программе

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ее участники - юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события "Футбола для дружбы" в рамках международного детского пресс-центра. Многолетний опыт проведения программы позволил сформулировать принцип "Футбола для дружбы" - объединять людей независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей.

Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За первые шесть сезонов программа объединила более шести тысяч участников и приобрела свыше пяти миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.