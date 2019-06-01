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Российский каноист Штыль завоевал золото на этапе Кубка мира на дистанции 200 м

Второе место занял испанец Альфонсо Денавидес, третье - представитель Казахстана Тимур Хайдаров
Иван Штыль AP Photo/Alik Keplicz
Описание
Иван Штыль
© AP Photo/Alik Keplicz

ТАСС, 1 июня. Российский каноист Иван Штыль занял первое место на дистанции 200 м на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в немецком Дуйсбурге.

32-летний россиянин преодолел дистанцию за 38,935 секунды. Второе место занял испанец Альфонсо Денавидес (39,047), третьим стал представитель Казахстана Тимур Хайдаров (39,416).

Штыль является 15-кратным чемпионом мира, на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал бронзовую медаль.

Этап Кубка мира Германии завершится 2 июня.

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