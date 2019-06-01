Байдарочник Аношкин стал вторым на этапе Кубка мира на дистанции 1000 м

ТАСС, 1 июня. Российский байдарочник Роман Аношкин занял второе место на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в немецком Дуйсбурге. 31-летний россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 27,770 секунды.

Победу одержал чех Йозеф Достал (3.27,206), третьим стал венгр Балинт Копас (3.27,859).

Аношкин является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, также на его счету бронзовая медаль чемпионата мира (2015).

Этап Кубка мира Германии завершится 2 июня.