{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байдарочник Аношкин стал вторым на этапе Кубка мира на дистанции 1000 м

Первым к финишу пришел чех Йозеф Достал

ТАСС, 1 июня. Российский байдарочник Роман Аношкин занял второе место на дистанции 1000 м на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в немецком Дуйсбурге. 31-летний россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 27,770 секунды.

Победу одержал чех Йозеф Достал (3.27,206), третьим стал венгр Балинт Копас (3.27,859).

Аношкин является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, также на его счету бронзовая медаль чемпионата мира (2015).

Этап Кубка мира Германии завершится 2 июня.

Российский каноист Штыль завоевал золото на этапе Кубка мира на дистанции 200 м
Второе место занял испанец Альфонсо Денавидес, третье - представитель Казахстана Тимур Хайдаров
Читать полностью