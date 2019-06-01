Антон Миранчук: российские футболисты в матче с командой Сан-Марино выложатся на 100%

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России будут выкладываться по максимуму в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино. Об этом журналистам рассказал полузащитник российской сборной Антон Миранчук.

Встреча между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. 11 июня российские футболисты в Нижнем Новгороде сыграют с киприотами.

"Трудно загадывать, что будет в матче с командой Сан-Марино, мы будем просто выходить, выполнять установки тренера и выкладываться на 100 процентов, - сказал Миранчук. - Насчет сборной Сан-Марино вообще ничего не знаю, не видел их игр. Для меня всегда важен результат команды, но при этом всегда приятно забивать".

В субботу состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся английские команды "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". "Не знаю, будет ли смотреть вся сборная, - сказал Миранчук. - Я буду болеть за хорошую и результативную игру, трудно выбрать, кому отдать предпочтение. Юрген Клопп (главный тренер "Ливерпуля" - прим. ТАСС) мне больше нравится своей эмоциональностью".

После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино - 0. В финальную часть чемпионата Европы 2020 года выходят две лучшие команды группы.