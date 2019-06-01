Нойштедтер: матч с "Чертаново" будет хорошей практикой для сборной России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. Контрольная игра против "Чертаново" станет хорошей практикой для сборной России в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам рассказал защитник национальной команды Роман Нойштедтер.

Сборная России сыграет с "Чертаново" 3 июня. В рамках отборочного турнира ЧЕ-2020 подопечные Станислава Черчесова 8 июня в Саранске примут команду Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде сыграют с киприотами.

"Мне было обидно, что меня не было на чемпионате мира в России, но на Черчесова я не обижаюсь, у нас с ним никаких проблем нет. После чемпионата мира чувствуется, что игроки стали более уверенными в себе, - сказал Нойштедтер. - Матч с "Чертаново" будет для нас хорошей практикой перед матчами отбора, будем смотреть, кто в каком состоянии подходит к этим играм".

Футболист "Фенербахче" отметил, что пока не думал о том, где продолжит карьеру. Контракт игрока с турецким клубом истечет 30 июня. "Я не знаю насчет моих планов на следующий сезон, сейчас я концентрируюсь на сборной. Меня зовут играть в Россию, но я пока не думал об этом", - сказал футболист.

Защитник отметил, что сборная будет смотреть финальный матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Тоттенхэм", который пройдет в субботу. "Буду болеть за "Ливерпуль", потому что я работал с Клоппом и играл с Матипом", - сказал Нойштедтер.